Община Костинброд с голямо признание към Рами Киуан

  • 29 окт 2025 | 16:16
  • 208
  • 0
Световният вицешампион по бокс Рами Киуан получи поредно голямо признание за страхотното си представяне на ринга. Българският национал бе отличен с грамота и парична премия от Община Костинброд.

25-годишният боксьор и неговият треньорски екип – Дойчин Цанов, Мохамед Насри и Стефан Михайлов, бяха гости на заседанието на Общинския съвет в града.

"С признателност и гордост Община Костинброд поздравява Рами Киуан за неговите впечатляващи успехи на световната сцена, както и треньорите му – за професионализма, отдадеността и вдъхновението, с които изграждат бъдещите шампиони на България", споделиха от местната власт.

Предложението за наградите към Рами и екипът му бяха по предложение на кмета на общината г-н Трайко Младенов.

