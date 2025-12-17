Вижте вълнуващата бойна карта на FIGHT FEST 2

На 20 декември от 18:00 часа, Спортна зала “Васил Левски” – Пазарджик ще се превърне в арена на истински зрелища, мощни удари и благородни каузи!

След страхотен на първото издание, FIGHT FEST се завръща с втора, още по-мащабна благотворителна гала вечер, обединяваща БОКС и ММА на едно място!

Организаторите разкриха и бойната карта, която ще е изпълнена със страхотни битки. Станислав Кунов ще се изправи срещу Даниел Петров в главната битка. Другите срещи в програмата също обещават зрелище:

Fight Fest 2 ще бъде излъчван на живо по Sportal.bg.