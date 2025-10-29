Популярни
  Легендарният "Маракана" е обявен за продажба

  • 29 окт 2025 | 14:06
  • 1098
  • 0
Властите на Рио де Жанейро решиха да обявят стадион "Маракана" за продажба, съобщава радиостанция RMC Sport. До тази стъпка се е стигнало, за да се избегнат разходите за поддръжка на емблематичния стадион и да се изплати част от дълга на региона, оценяван на 1,89 милиарда евро. "Маракана" е дом на отборите на Фламенго и Флуминензе, а също така е домакин на мачовете на бразилския национален отбор.

През 1950 година на него се играе срещата, в която Уругвай побеждава Бразилия и става световен шампион по футбол. Съоръжението беше домакин и на финала на Световното първенство през 2014 година, спечелен от Германия, и на финала на олимпийския футболен турнир през 2016-а, спечелен от Бразилия. Стадионът е с капацитет 78 000 души. 

