Играч на Ливърпул за мълчанието в съблекалнята след загубата през уикенда

  • 29 окт 2025 | 12:37
Нападателят на Ливърпул Федерико Киеза коментира защо мълчанието, с което съставът на Ливърпул е реагирал на последната си загуба срещу Брентфорд, е било положителен знак. Това беше четвърта поредна загуба за „червените“ в Премиър лийг. Разгромът над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига в средата на седмицата не успя да обърне негативната тенденция.

“Никой не говореше, защото след мача всеки знае какво се е случило. Понякога не е нужно да говориш за ситуацията, знаеш какво става”, започна Киеза, цитиран от “Ливърпул Ехо”.

“Така че никой не проговори, защото трябва да мислим какво можем да направим по-добре - продължи италианецът. - Обикновено, когато сме в такава ситуация, първото нещо, което ти идва наум, е да дадеш повече, да тренираш по-усилено.

Беше добре, че след мача не говорихме, защото това е знак, че всеки иска промяна. Всеки иска да промени ситуацията. След това отидохме в автобуса и тогава започнахме да говорим за положението и всеки иска да обърне нещата.

Това е основната цел, а първото нещо е, че не трябва да обвиняваме нищо или никого. Причините са много и не е само една. Ние не го правим, а на мен лично не ми пука дали това или онова ни пречи да печелим. За мен най-важното е да работим по-здраво и след това да се опитаме да постигнем победа.“

В личен план Киеза се представя добре през този сезон, въпреки че е започнал като титуляр само в един мач във всички турнири. Няколко от съотборниците му обаче изпитват затруднения, но 28-годишният играч не се притеснява за дългосрочното бъдеще на Ливърпул.

“Винаги мисля позитивно - каза той. - Имаме качеството и играчите да се съвземем, а също и фантастичен мениджър, така че не виждам никакви проблеми. Надявам се, че няма да има никакви проблеми и в бъдеще. Имаме играчи от световна класа, които могат да бъдат поставени във всяка ситуация и ще се представят добре. Така че не виждам проблем. Ако Кристъл Палас иска да играе с дълги топки и дълги тъчове, те са повече от добре дошли да го правят, защото ние ще им отговорим с висока интензитет, спечелени единоборства и опит да победим.“

