Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Христина Вучкова с 11 точки, Протон с трета победа в Русия

Христина Вучкова с 11 точки, Протон с трета победа в Русия

  • 29 окт 2025 | 11:01
  • 336
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Христина Вучкова и отборът на Протон (Саратов) записа трета победа в Суперлигата на Русия.

Протон записа убедителен успех у дома над Минчанка (Минск) с 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) в мач от 5-ия кръг.

Отборът на Юрий Маричев демонстрира пълно превъзходство във всички елементи на играта.

Централната блокировачка Христина Вучкова игра силно и реализира с 11 точки (3 блока, 50% ефективност в атака).

Протон се изкачи на 5-о място във временното класиране с актив от 9 точки (3 победи, 2 загуби).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

Вени Антов с 11 точки, Туркоа с първа загуба във Франция

  • 29 окт 2025 | 00:10
  • 1767
  • 1
Влади Гърков с 12 точки, Сен-Назер с втора победа във Франция

Влади Гърков с 12 точки, Сен-Назер с втора победа във Франция

  • 28 окт 2025 | 23:52
  • 2013
  • 0
Николай Иванов: Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея

Николай Иванов: Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея

  • 28 окт 2025 | 20:00
  • 3426
  • 3
Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов изведоха Халкбанк до важен успех над Галатасарай

Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов изведоха Халкбанк до важен успех над Галатасарай

  • 28 окт 2025 | 18:30
  • 12605
  • 4
Денислав Бърдаров с 10 точки, ИББ с първа загуба в Турция

Денислав Бърдаров с 10 точки, ИББ с първа загуба в Турция

  • 28 окт 2025 | 18:14
  • 915
  • 0
Любо Ганев: Новият селекционер трябва да създаде колектив в отбора

Любо Ганев: Новият селекционер трябва да създаде колектив в отбора

  • 28 окт 2025 | 17:31
  • 6688
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 1159
  • 1
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 7795
  • 7
Купата на България: започна първият мач

Купата на България: започна първият мач

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 52553
  • 12
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 4611
  • 12
Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
  • 6341
  • 3
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 3976
  • 6