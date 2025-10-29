Христина Вучкова с 11 точки, Протон с трета победа в Русия

Капитанът на националния отбор на България Христина Вучкова и отборът на Протон (Саратов) записа трета победа в Суперлигата на Русия.

Протон записа убедителен успех у дома над Минчанка (Минск) с 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) в мач от 5-ия кръг.

Отборът на Юрий Маричев демонстрира пълно превъзходство във всички елементи на играта.

Централната блокировачка Христина Вучкова игра силно и реализира с 11 точки (3 блока, 50% ефективност в атака).

Протон се изкачи на 5-о място във временното класиране с актив от 9 точки (3 победи, 2 загуби).