  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

  • 29 окт 2025 | 10:08
  • 185
  • 0
29 окт 2025 | 10:08

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под №8 Каратанчева се наложи над Юки Наито след 4:6, 6:3, 3:1 и отказване на японката. Двубоят продължи два часа и шест минути.

Българката допусна два пробива в първия сет и отстъпи с 4:6. Във втората част Лиа Каратанчева навакса пасив от 0:3 със серия от шест поредни гейма за 6:3 и водеше с 3:1 в третия сет, когато японката се отказа заради физическите си проблеми.

Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
Пловдив е домакин на Държавното отборно първенство по тенис

  • 29 окт 2025 | 08:49
Тейлър Фриц продължава в Париж, запази шансове за Финалите на АТР

  • 29 окт 2025 | 08:25
Кои са любимите отбори на Новак Джокович?

  • 29 окт 2025 | 03:35
Голям провал за Алкарас в Париж

  • 29 окт 2025 | 00:29
Григор Димитров и Никола Маю отпаднаха на двойки на "Мастърс"-а в Париж

  • 28 окт 2025 | 20:07
Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
