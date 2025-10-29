Трагедия с фен развали двубоя на РБ (Лайпциг)

Запалянко на РБ (Лайпциг) е починал след спешен медицински случай по време на вчерашния мач от турнира за Купата срещу третодивизионния Енерги (Котбус), съобщи елитният тим на страницата си.

"Трагедия! Един от нашите фенове е претърпял спешен медицински проблем на влизане на стадиона! Току-що получихме тъжната новина, че нашият привърженик е починал в болницата“, обявиха от РБ Лайпциг, цитирани от БТА.

"По тази причина ние редуцирахме максимално прякото излъчване на мача от Котбус. Молим за вашето разбиране, но в моменти като този футболът остава на заден план. Клубът би искал да изкаже най-искрените си съболезнования на семейството“, се казва още в съобщението.

Tragically, one of our fans suffered a medical emergency while entering the stadium. We have just received the sad news that the RB Leipzig fan in question has since passed away in hospital.



For this reason, and out of respect for their family, we are reducing our live coverage… — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 28, 2025

Детайли за фена за момента не се съобщават – нито за възрастта му, нито пък причини за смъртта.

Новината беше обявена на стадиона по време на полувремето, когато Лайпциг водеше с 3:0, и феновете на двата отбора свалиха децибелите на подкрепата си до минимум от уважение към жертвата и семейството му.

От трибуните се чуха респектиращи аплодисменти – включително от феновете на Котбус. Това бяха последните наистина шумни реакции на разпродадения стадион с 19 700 фенове.

Тишина цареше на стадиона до 64-тата минута. След това фенската секция на Котбус съживи атмосферата – на което феновете на РБ отговориха, поне първоначално, с освирквания.