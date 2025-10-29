Популярни
  Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  Трагедия с фен развали двубоя на РБ (Лайпциг)

Трагедия с фен развали двубоя на РБ (Лайпциг)

  • 29 окт 2025 | 09:43
  • 553
  • 0
Трагедия с фен развали двубоя на РБ (Лайпциг)

Запалянко на РБ (Лайпциг) е починал след спешен медицински случай по време на вчерашния мач от турнира за Купата срещу третодивизионния Енерги (Котбус), съобщи елитният тим на страницата си.

"Трагедия! Един от нашите фенове е претърпял спешен медицински проблем на влизане на стадиона! Току-що получихме тъжната новина, че нашият привърженик е починал в болницата“, обявиха от РБ Лайпциг, цитирани от БТА.

"По тази причина ние редуцирахме максимално прякото излъчване на мача от Котбус. Молим за вашето разбиране, но в моменти като този футболът остава на заден план. Клубът би искал да изкаже най-искрените си съболезнования на семейството“, се казва още в съобщението.

Детайли за фена за момента не се съобщават – нито за възрастта му, нито пък причини за смъртта.

Новината беше обявена на стадиона по време на полувремето, когато Лайпциг водеше с 3:0, и феновете на двата отбора свалиха децибелите на подкрепата си до минимум от уважение към жертвата и семейството му.

От трибуните се чуха респектиращи аплодисменти – включително от феновете на Котбус. Това бяха последните наистина шумни реакции на разпродадения стадион с 19 700 фенове.

Тишина цареше на стадиона до 64-тата минута. След това фенската секция на Котбус съживи атмосферата – на което феновете на РБ отговориха, поне първоначално, с освирквания.

