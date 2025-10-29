Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Филаделфия – Питсбърг 3:2 след дузпи
Торонто – Калгари 4:3
Каролина – Лас Вегас 3:6
Бъфало – Калъмбъс 3:4 след продължение
Флорида – Анахайм 2:3 след дузпи
Бостън – Ню Йорк Айлендърс 5:2
Нешвил – Тампа Бей 2:5
Минесота – Уинипег 3:4 след продължение
Сейнт Луис – Детройт 2:5
Далас – Вашингтон 1:0
Чикаго – Отава 7:3
Колорадо – Ню Джърси 8:4
Едмънтън – Юта 6:3
Ванкувър – Ню Йорк Рейнджърс 0:2
Сиатъл – Монреал 3:4 след продължение
Сан Хосе – Лос Анджелис 3:4