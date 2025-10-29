Популярни
Резултати от НХЛ

  • 29 окт 2025 | 09:39
  • 280
  • 0
Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:

Филаделфия – Питсбърг 3:2 след дузпи

Торонто – Калгари 4:3

Каролина – Лас Вегас 3:6

Бъфало – Калъмбъс 3:4 след продължение

Флорида – Анахайм 2:3 след дузпи

Бостън – Ню Йорк Айлендърс 5:2

Нешвил – Тампа Бей 2:5

Минесота – Уинипег 3:4 след продължение

Сейнт Луис – Детройт 2:5

Далас – Вашингтон 1:0

Чикаго – Отава 7:3

Колорадо – Ню Джърси 8:4

Едмънтън – Юта 6:3

Ванкувър – Ню Йорк Рейнджърс 0:2

Сиатъл – Монреал 3:4 след продължение

Сан Хосе – Лос Анджелис 3:4

