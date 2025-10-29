Байерн е вдигнал мерника на поредна жертва

Кьолн и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг във втория кръг на Купата на Германия на 29 октомври от 21:45 часа на "Райн Енерги Щадион". Двата отбора ще търсят място на 1/8-финалите в престижния турнир, като домакините ще се опитат да изненадат фаворитите от Мюнхен. Мачът е част от интензивната програма във втория кръг на турнира, който предлага редица интересни сблъсъци.

Кьолн и Байерн (Мюнхен) се намират в коренно различни ситуации преди този двубой. Домакините преминаха първия кръг с победа над Ян Регенсбург с 2:1, но в Бундеслигата изпитват сериозни затруднения. Баварците, от своя страна, продължават да доминират във всички турнири, като в първия кръг на Купата победиха Веен Висбаден с 3:2, демонстрирайки класата си въпреки оказаната съпротива.

Кьолн преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, едно равенство и три загуби. "Козлите" загубиха последния си мач срещу Борусия (Дортмунд) с 0:1 (25.10.2025), преди това завършиха наравно с Аугсбург 1:1 (18.10.2025), постигнаха ценна победа като гост срещу Хофенхайм с 1:0 (03.10.2025), но претърпяха поражения от Щутгарт с 1:2 (28.09.2025) и РБ Лайпциг с 1:3 (20.09.2025).

Байерн Мюнхен, от друга страна, е в убийствена форма, като е само с победи от началото на сезона във всички турнири В последните си пет мача баварците разгромиха Борусия (Мьонхенгладбах) като гост с 3:0 (25.10.2025), победиха Брюж с 4:0 в Шампионската лига (22.10.2025), надделяха над Борусия Дортмунд с 2:1 (18.10.2025), разбиха Айнтрахт (Франкфурт) като гост с 3:0 (04.10.2025) и постигнаха впечатляваща победа с 5:1 срещу Пафос в Шампионската лига (30.09.2025).

Историята между двата отбора категорично е в полза на Байерн. В последните пет срещи баварците имат четири победи и едно равенство. Последният двубой между тях се състоя на 13 април 2024 г. на "Алианц Арена", където Байерн победи с 2:0 с голове на Рафаел Герейро (65') и Томас Мюлер (90'). Преди това, на 24 ноември 2023 г., Байерн спечели с 1:0 на "Райн Енерги Щадион" с гол на Хари Кейн (20'). На 27 май 2023 г. баварците отново победиха в Кьолн с 2:1, като головете отбелязаха Кингсли Коман (8') и Джамал Мусиала (89'), а за домакините се разписа Деян Любичич от дузпа. Единственото равенство в последните пет мача дойде на 24 януари 2023 г., когато срещата на "Алианц Арена" завърши 1:1.

Снимки: Gettyimages