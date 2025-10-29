Линдзи Вон: Нямам какво да доказвам

Линдзи Вон чувства, че няма какво да доказва в опита си да се завърне на Олимпийски игри на 41-годишна възраст, повече от две десетилетия след първата си победа, пише агенция АП.

Американската легенда в алпийските ски, която има медали в множество дисциплини, заяви, че не се притеснява, че ще опетни наследството си, след като се върна на пистата години след последното си състезание.

"Не мисля, че някой помни завръщането на Майкъл Джордан", каза Вон на медийната среща на американски олимпийци преди Игрите в Милано-Кортина през 2026 година и добави: "Не мисля, че това опетни наследството му по някакъв начин... Вече успях. Вече спечелих."

Частична смяна на колянна става през пролетта на 2024-а проправи пътя за завръщането ѝ към състезанията, като Вон вече гледа към едно от любимите си места в Кортина, където за първи път се качи на подиума на състезание от Световната купа и подобри рекорда по брой победи в Световната купа при жените. Тя го нарече перфектният начин да сложи край на кариерата си.

"Не смятам, че щях да опитам това завръщане, ако Олимпийските игри не бяха в Кортина. Ако бяха някъде другаде, вероятно щях да кажа, че не си струва. Но за мен има нещо специално в Кортина, което винаги ме привлича и ме дърпа назад за последен път", обясни Линдзи Вон.

През ноември Вон ще тренира в Колорадо и ще се състезава отново в Занкт Мориц (Швейцария) през декември. Ако се класира, тя планира да участва в спускането, супергигантския слалом и отборната комбинация.

"Това зависи от резултатите, но е моето намерение. Няма свят, в който бих била щастлива да не се класирам за Олимпийските игри. Но не мисля, че това е възможно", каза още американката.

Линдзи Вон се стреми да се завърне на Олимпийските игри, където спечели злато в спускането и бронз в супергигантския слалом на Олимпиадата във Ванкувър през 2010 година, както и бронз в спускането на Игрите в Пьончан през 2018-а.

