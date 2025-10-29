Нов тежък тест за Интер

Интер и Фиорентина ще се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят ще се проведе на стадион „Джузепе Меаца" на 29 октомври от 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Симоне Соца. Шампионите от Интер ще търсят бързо възстановяване след загубата от Наполи през уикенда, докато Фиорентина се бори да излезе от зоната на изпадащите и се нуждае отчаяно от точки.

Интер заема четвъртото място в класирането с 15 точки от 8 изиграни мача, като отборът има впечатляваща голова разлика от 19 вкарани и 11 допуснати гола. "Нерадзурите" изостават от върха и ще търсят победа, за да не допуснат увеличаване на разликата с лидерите.

От друга страна, Фиорентина се намира в тежка ситуация, заемайки 18-то място с едва 4 точки от 8 срещи и негативна голова разлика от 7 вкарани и 12 допуснати гола. "Виолетовите" изненадващо са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си в таблицата.

След коребливия старт на сезона Интер успя да се съвземе и записа серия от победи в първенството, преди да се стигне до поражението от Наполи, което сложи край на силната им серия. Сега обаче възпитаниците на Кристиан Киву ще опитат бързо да се отърсят и да се върнат на победния път. В последните си пет мача във всички турнири "нерадзурите" записаха три победи, едно равенство и една загуба. Тимът загуби от Наполи с 1:3 в последния си мач в Серия А (на 25.10.2025), но преди това впечатлиха с убедителна победа с 4:0 като гост на Роял Юнион СЖ в Шампионската лига (на 21.10.2025). Отборът на Кристиан Киву записа и важна победа с 1:0 срещу Рома (на 18.10.2025), завърши наравно 1:1 в контрола с Атлетико Мадрид (на 10.10.2025) и разгроми Кремонезе с 4:1 (на 04.10.2025).

Фиорентина демонстрира колебливи резултати напуследък с две победи, едно равенство и две загуби. Тимът на Стефано Пиоли завърши 2:2 с Болоня (на 26.10.2025), преди това постигна победа с 3:0 срещу Рапид (Виена) в Лига на конференциите (на 23.10.2025), но загуби от Милан с 1:2 (на 19.10.2025) и от Рома с 1:2 (на 05.10.2025), а преди това победи Сигма (Оломуц) с 2:0 (на 02.10.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Интер има предимство с три победи срещу две за Фиорентина. Последната среща между тях се състоя на 10 февруари 2025 г. на „Джузепе Меаца", когато Интер победи с 2:1, с гол на Марко Арнаутович (52'), докато за Фиорентина се разписа Роландо Мандрагора от дузпа. Преди това, на 6 февруари 2025 г., Фиорентина разгроми Интер с 3:0 на „Артемио Франки" с голове на Лука Раниери (59') и два на Мойс Кийн (68' и 89'). На 28 януари 2024 г. Интер победи с 1:0 като гост с гол на Лаутаро Мартинес (14'). Особено впечатляваща беше победата на Интер с 4:0 на 3 септември 2023 г., когато Лаутаро Мартинес отбеляза два гола, а Тюрам и Чалханоолу по един.

Анж-Йоан Бони се превръща в изненадващо ефективен нападател за Интер този сезон. 22-годишният французин има 3 гола и 3 асистенции в 8 мача, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Кремонезе, където отбеляза гол и направи три асистенции. Бони показва отлична реализация с 4 точни удара от общо 6 към вратата и се очертава като важна фигура в нападението на Интер, особено в отсъствието на контузения Маркюс Тюрам.

За Фиорентина, Роландо Мандрагора е ключова фигура в средата на терена. Италианският полузащитник има 2 гола този сезон и е особено опасен срещу Интер, като в последната им среща отбеляза от дузпа. Мандрагора има богат опит в двубоите с нерадзурите с 5 мача срещу тях, включително асистенция в един от тях. Неговите изпълнения на статични положения и далечни удари (13 общо този сезон, 6 от които точни) го правят постоянна заплаха за защитата на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages