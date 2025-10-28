Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 1128
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша с изстрели от много далечно разстояние бяха отбелязани днес в мачове от Евролигата. Джими Кларк от Макаби Тел Авив вкара тройка със сирената за края на първата четвърт със стрелба зад центъра в мача на израелския тим срещу Панатинайкос на гръцка земя.

Какво ще кажете обаче за изумителното изпълнение на аржентинския магьосник на Реал Мадрид Факундо Кампацо в мача на "лос бланкос" с Байерн в Мюнхен? Юстиниан Джесъп вкара тройка за баварците в последната секунда на втората четвърт, а след изтичане на времето Кампацо, намиращ се доста по-близо до собствения кош, отколкото до противниковия, направи нещо уникално. Той просто метна топката с гръб към коша на Байерн, а резултатът бе... поразяване на целта. За съжаление на мадридчани кошът не бе зачетен, но изпълнението бе просто фантастично.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

  • 28 окт 2025 | 16:40
  • 8120
  • 3
Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

  • 28 окт 2025 | 15:49
  • 276
  • 0
Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

  • 28 окт 2025 | 11:04
  • 1800
  • 2
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

  • 28 окт 2025 | 21:55
  • 2453
  • 0
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

  • 27 окт 2025 | 18:42
  • 4316
  • 1
Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

  • 26 окт 2025 | 20:11
  • 6987
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 55817
  • 93
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 36087
  • 88
Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 6291
  • 7
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 42846
  • 27
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 42071
  • 28
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 27240
  • 140