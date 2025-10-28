Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша с изстрели от много далечно разстояние бяха отбелязани днес в мачове от Евролигата. Джими Кларк от Макаби Тел Авив вкара тройка със сирената за края на първата четвърт със стрелба зад центъра в мача на израелския тим срещу Панатинайкос на гръцка земя.

Какво ще кажете обаче за изумителното изпълнение на аржентинския магьосник на Реал Мадрид Факундо Кампацо в мача на "лос бланкос" с Байерн в Мюнхен? Юстиниан Джесъп вкара тройка за баварците в последната секунда на втората четвърт, а след изтичане на времето Кампацо, намиращ се доста по-близо до собствения кош, отколкото до противниковия, направи нещо уникално. Той просто метна топката с гръб към коша на Байерн, а резултатът бе... поразяване на целта. За съжаление на мадридчани кошът не бе зачетен, но изпълнението бе просто фантастично.

Снимки: Imago