Душан Косич: Изтощихме се, но продължаваме напред

  • 28 окт 2025 | 21:40
  • 305
  • 0

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич беше щастлив след успеха над Дунав с 2:1 в турнира за Купата на България.

"Знаехме, че трябва да направим най-доброто, което можем, за да победим днес. Съперникът беше добър преходите. В ключовите моменти успяхме да се разпишем. Изтощихме се, но сме щастливи, че продължаваме напред. Имаме играчи, които заслужават да играят в нашия отбор. Не можем да говорим за качеството, което предоставихме днес. Трябва да се подобряваме. За Петър Андреев няма нищо ново. Имаме проблеми, на които търсим решения. Лошото на днешния мач е, че Лукас няма да бъде с нас в следващия мач".

