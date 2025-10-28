Тийнейджър в групата на Локо (Пд) за Русе

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи групата на “железничарите” за предстоящия мач срещу Дунав (Русе) от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Двубоят е днес от 18:45 часа на градския стадион в Русе. Капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил ще пропуснат срещата заради контузии. За първи път сред 20-те попадна юношата Севи Идриз.

В групата за мача на Локомотив попаднаха Боян Милосавлевич, Петар Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвизджон Умарбаев, Александър Александров, Жулиен Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев и Хуан Переа.