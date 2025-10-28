Купата на Германия на живо: Айнтрахт и Борусия играят продължения

Тази вечер са първата порция мачове от 1/16-финалите на Купата на Германия.

В ранните мачове вече видяхме някои доста вълнуващи сблъсъци. Херта отстрани тима на Лукас Петков Елверсберг след класическо 3:0. Хамбургер се справи с Хайденхайм с 1:0, а Холщайн (Кийл) тресна Волфсбург като гост също с 1:0.

В най-завързания сблъсък между Айнтрахт (Франкфурт) и Борусия (Дортмунд) се играят продължения.

От 21:45 часа пък има още четири срещи, които също не са за пропускане. Аугсбург се изправя срещу Бохум, а Борусия (Мьонхенгладбах) приема Карлсруе, а Санкт Паули е домакин на Хофенхайм.

Може би най-сериозна интрига крие сблъсъкът между Енерги (Котбус) и РБ Лайпциг.