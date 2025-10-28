Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Купата на Германия на живо: Айнтрахт и Борусия играят продължения

Купата на Германия на живо: Айнтрахт и Борусия играят продължения

  • 28 окт 2025 | 21:38
  • 275
  • 0
Купата на Германия на живо: Айнтрахт и Борусия играят продължения

Тази вечер са първата порция мачове от 1/16-финалите на Купата на Германия.

В ранните мачове вече видяхме някои доста вълнуващи сблъсъци. Херта отстрани тима на Лукас Петков Елверсберг след класическо 3:0. Хамбургер се справи с Хайденхайм с 1:0, а Холщайн (Кийл) тресна Волфсбург като гост също с 1:0.

В най-завързания сблъсък между Айнтрахт (Франкфурт) и Борусия (Дортмунд) се играят продължения.

От 21:45 часа пък има още четири срещи, които също не са за пропускане. Аугсбург се изправя срещу Бохум, а Борусия (Мьонхенгладбах) приема Карлсруе, а Санкт Паули е домакин на Хофенхайм.

Може би най-сериозна интрига крие сблъсъкът между Енерги (Котбус) и РБ Лайпциг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

  • 28 окт 2025 | 21:45
  • 3515
  • 2
Гласнер: Не се крием

Гласнер: Не се крием

  • 28 окт 2025 | 20:25
  • 844
  • 0
В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

  • 28 окт 2025 | 19:52
  • 687
  • 1
Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

  • 28 окт 2025 | 18:24
  • 2624
  • 6
Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

Салиба и Мартинели са аут за сблъсъка с Брайтън

  • 28 окт 2025 | 18:02
  • 1076
  • 0
ПСЖ отчете рекордни приходи

ПСЖ отчете рекордни приходи

  • 28 окт 2025 | 17:55
  • 1046
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 49395
  • 64
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 29925
  • 74
Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

  • 28 окт 2025 | 21:45
  • 3515
  • 2
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 40177
  • 26
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 39986
  • 20
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 26245
  • 137