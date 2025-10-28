Чиликов: Гордея се с футболистите

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов говори след поражението на тима с 1:2 от Локомотив (Пловдив) в сблъсък от 1/16-финалите в Sesame Купа на България.

"Изиграхме двубоя по най-добрия начин. Още преди мача казах, че ни очаква много тежък мач. Ние имахме ситуациите да затворим мача. В 92-ата минута всичко щеше да приключи.

Ние се мотивираме и играем всеки път с желание и динамика. Не мога да кажа дали сме на ниво еfbet Лига, но се гордея с футболистите, които показаха, че имат качества да играят на по-високо ниво", заяви Чиликов.