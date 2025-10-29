Ювентус отваря нова страница в търсене на път за излизане от кризата

Ювентус и Удинезе се изправят един срещу друг в мач от 9-ия кръг на Серия А, като двата отбора заемат съседни позиции в класирането с по 12 точки. "Старата госпожа" преминава през криза с пет поредни мача без победа в първенството и общо осем във всички турнири, което доведе и до уволнението на треньора Игор Тудор, като тази вечер тимът ще бъде воден от треньора на младежите Масимо Брамбила. Удинезе пък показва по-добра форма напоследък и ще опита да се възползва от проблемите при съперника си. Мачът ще се играе на "Алианц Стейдиъм" под ръководството на Марко Ди Бело.

Ювентус преминава през изключително труден период. "Старата госпожа" буксува както в Серия А, където загуби от Лацио (0:1 на 26 октомври), Комо (0:2 на 19 октомври) и направи равенство с Милан (0:0 на 5 октомври). В Шампионската лига също не върви на торинци, които загубиха от Реал Мадрид (0:1 на 22 октомври) и завършиха наравно с Виляреал (2:2 на 1 октомври).

От друга страна, Удинезе показва по-добра форма напоследък, като в последния си мач победи Лече с 3:2 (25 октомври). Преди това "зебрите" записаха две последователни равенства - с Кремонезе (1:1 на 20 октомври) и Каляри (1:1 на 5 октомври), загуба от Сасуоло (1:3 на 28 септември) и победа над Палермо за Купата на Италия (2:1 на 23 септември).

Историята между двата отбора показва доминация на Ювентус в последните им сблъсъци. В последните пет мача "бианконерите" са спечелили четири срещи, а Удинезе има само една победа. Последната среща между тях се състоя на 18 май 2025 г. на "Алианц Стейдиъм", когато Ювентус победи с 2:0 с голове на Николас Гонсалес (61') и Душан Влахович (88'). Интересно е, че в четири от последните пет мача Удинезе не е успял да отбележи гол срещу Ювентус.