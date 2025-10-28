Мач след мач в Евролигата тази вечер

Цели осем срещи се играят тази вечер в Евролигата. Седмият кръг предлага куп интригуващи сблъсъци, като в 20:00 часа наше време намиращият се в подем тим на Цървена звезда с родния национал Коди Милър-Макинтайър ще се опита да вземе пета поредна победа в турнира, а противник на гранда от Белград е гостуващият АСВЕЛ Вильобран.

В 20:00 часа започна и срещата между Жалгирис и Виртус Болоня, а един час по-късно Байерн приема в Мюнхен Реал Мадрид с надеждата да се представи далеч по-добре, отколкото при домакинската си загуба с 25 точки разлика от Олимпиакос миналата седмица.

В 21:15 ч. един от челниците в класирането Панатинайкос приема в Атина Макаби Тел Авив, а в 21:30 ч. започват други два мача: Барселона - Олимпия Милано и Баскония - Дубай.

В 21:45 ч. Париж е домакин на Анадолу Ефес, а в най-късния двубой от днешната програма действащият шампион Фенербахче гостува на Валенсия от 22:00 ч.