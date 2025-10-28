Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов изведоха Халкбанк до важен успех над Галатасарай

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов изиграха нов силен двубой за своя Халкбанк (Анкара).

Воденият от Радостин Стойчев тим на Халкбанк спечели дербито срещу Галатасарай с 3:0 (25:23, 25:20, 27:25) в мач от втория кръг на турската Ефелер Лига, който се игра пред 3000 зрители в зала “Зираат Банкарт”.

41-годишният Матей Казийски заби 15 точки (1 ас, 61% ефективност в атака, 50% позитивно посрещане - +10).

Цветан Соколов добави 13 точки (2 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака - +9).

Йоанди Леал се отличи с 11 точки (2 аса, 1 блок, 17% ефективност в атака, 42% позитивно посрещане - +7).

Двукратният олимпийски шампион с Франция от Токио 2020 и Париж 2024 Жан Патри реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 55% ефективност в атака - +11) за Галатасарай.

Най-резултатен за тима от Истанбул стана канадецът Стивън Маар с 15 точки (1 аса, 61% ефективност в атака, 38% перфектно и 58% позитивно посрещане - +6).