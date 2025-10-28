Популярни
  • 28 окт 2025 | 18:27
  • 121
  • 0
Компания за споделено пътуване подписа договор за спонсорство на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026

Компанията за споделено пътуване Uber подписа договор за спонсорство на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина догодина, съобщиха организаторите, докато се подготвят за игри, където транспортът вероятно ще бъде едно от ключовите предизвикателства, съобщи Ройтерс. Uber заяви, че ще работи с 5000 местни шофьори, за да помогне за транспортирането на хора до и от местата за провеждане на Олимпийските и Параолимпийските игри, където събитията ще се провеждат в голяма част от Северна Италия.

За пътниците на Uber ще бъдат на разположение специални зони за качване и слизане на местата за провеждане на игрите. Тези договорености ще бъдат допълнени от подробни упътвания в приложението и картографиране в реално време, за да се сведат до минимум задръстванията и времето за чакане.

"Италия ще посрещне изключителен брой посетители и за Организационния комитет е от съществено значение да предложи всички възможни транспортни алтернативи“, каза в изявление Невио Девиде, един от директорите на Милано-Кортина 2026.

Милано, където ще се проведат церемонията по откриването и събития на закрито като хокей на лед и фигурно пързаляне, е на повече от 400 километра от Кортина д'Ампецо в Доломитските планини.

Организаторите заявиха през септември, че са набрали 450 милиона евро от местно спонсорство и се стремят към цел от 550 милиона евро.

Зимните олимпийски игри се провеждат от 6 до 22 февруари, а Параолимпийските игри - от 6 до 15 март.

През юли Uber обяви, че ще бъде официален партньор за споделено пътуване и доставка при поискване на Олимпийските и Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., както и на отбора на САЩ.

