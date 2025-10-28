Георги Глушков: Любо Минчев бе избран по мое лично предложение

Президентът на Бълграска федерация по баскетбол Георги Глушков коментира избора на Любомир Минчев за нов селекционер на мъжкия национален отбор на България.

"Управителният съвет реши, по мое предложение, треньор на мъжкия национален отбор да бъде Любомир Минчев. Имаше доста дискусии по въпроса, разсъждавахме за чужди треньори, но, пак повтарям, по мое предложение, беше избран Любомир Минчев.

Любо Минчев беше и преди треньор на мъжкия национален отбор. Преди той да се оттегли аз имах предложение за продължение на договора му. Това беше преди Росен Барчовски да стане треньор след него.

Аз смятам, че той (Минчев- б.р.) е един много добър, опитен треньор, който познава нашата действителност и нашите състезатели, които в този момент имат нужда от сигурност - да познават треньора, да знаят какъв е. Той да ги познава, да знае какво очаква от тях, за да постигнем добри резултати на тази много важна квалификация", сподели пред Sportal.bg и други медии Глушков.

Цялото интервю с президента на БФБаскетбол можете да изгледате във видеото по-долу.