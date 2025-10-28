Популярни
Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12469
  • 7

Любомир Минчев е новият селекционер на националния отбор на България по баскетбол за мъже. Това разкри пред Sportal.bg президентът на БФБаскетбол Георги Глушков след края на днешното заседание УС на БФБаскетбол, на което бе взето решението.

Предстои разговор между Глушков и Минчев.

Минчев сменя на поста досегашния селекционер Росен Барчовски, който бе начело на тима до края на септември.

Първоначално се очакваше, че още миналата седмица ще бъде избран нов селекционер, както и че той ще бъде чужденец. В крайна сметка обаче от БФБаскетбол отложиха решението, а сега гласуват доверие на опитния специалист Любо Минчев.

Минчев вече е бил селекционер на мъжкия ни представителен тим - в периода 2016-2019 година. Водил е и националите при младежите до 18 и 20-годишна възраст.

На клубно ниво той е бил начело на Левски, Лукойл Академик, Черно море Тича, Берое Стара Загора, както и на косовския Трепча, а през миналия сезон бе наставник на Спартак Плевен.

С Берое печели Купата и Суперкупата на България, както и Балканската лига. Извежда тима от Стара Загора и до сребърните отличия в българския шампионат. С Левски има финал и трето място за Купата на страната, както и бронз в първенството. С Черно море пък завършва на трето място в турнира за Купата на България.

С Трепча пък печели Купата на Косово и второ място в местното първенство, а също и трофея за Суперкупата на Лига Уника.

На мъжкия ни представителен тим му предстои участие в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. България е в Група B, където са още Норвегия и Армения. Първият мач е на 27 ноември, когато сме домакини на Армения в Ботевград.

