Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Евролигата глоби Атаман

Евролигата глоби Атаман

  • 28 окт 2025 | 21:29
  • 257
  • 0
Евролигата глоби Атаман

Евролигата наказа треньора на Панатинайкос Ергин Атаман с парична глоба в размер на 8000 евро за поведението му по време на срещата с Виртус Болоня. Атаман беше изгонен по време на мача в Болоня, където "зелените" претърпяха поражение, заради бурни протести срещу съдиите. Организаторът на турнира, след преглед на протокола от мача, реши да наложи глоба от 8000 евро на турския специалист.

Официалното съобщение на организацията: "Г-н Ергин Атаман, треньор на Панатинайкос, беше глобен с 8000 евро за действия, представляващи липса на уважение към съдиите по време на мача Виртус Болоня – Панатинайкос, съгласно член 27.2.б) от Дисциплинарния кодекс на Евролигата по баскетбол".

"Детелините" вече насочват вниманието си към следващите си ангажименти, като тази вечер посрещат Макаби в Telekom Center Athens и пътуват на 31 октомври за мача с Монако, с цел да постигнат пълен брой победи в "дяволската седмица".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

  • 28 окт 2025 | 16:40
  • 7737
  • 3
Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

  • 28 окт 2025 | 15:49
  • 265
  • 0
Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

  • 28 окт 2025 | 11:04
  • 1738
  • 2
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

  • 28 окт 2025 | 21:55
  • 1845
  • 0
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

  • 27 окт 2025 | 18:42
  • 4244
  • 1
Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

  • 26 окт 2025 | 20:11
  • 6976
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 49304
  • 63
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 29797
  • 74
Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

Аталанта 0:1 Милан, взривно начало за "росонерите"

  • 28 окт 2025 | 21:45
  • 3467
  • 2
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 40139
  • 26
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 39964
  • 20
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 26233
  • 137