Евролигата глоби Атаман

Евролигата наказа треньора на Панатинайкос Ергин Атаман с парична глоба в размер на 8000 евро за поведението му по време на срещата с Виртус Болоня. Атаман беше изгонен по време на мача в Болоня, където "зелените" претърпяха поражение, заради бурни протести срещу съдиите. Организаторът на турнира, след преглед на протокола от мача, реши да наложи глоба от 8000 евро на турския специалист.

Официалното съобщение на организацията: "Г-н Ергин Атаман, треньор на Панатинайкос, беше глобен с 8000 евро за действия, представляващи липса на уважение към съдиите по време на мача Виртус Болоня – Панатинайкос, съгласно член 27.2.б) от Дисциплинарния кодекс на Евролигата по баскетбол".

"Детелините" вече насочват вниманието си към следващите си ангажименти, като тази вечер посрещат Макаби в Telekom Center Athens и пътуват на 31 октомври за мача с Монако, с цел да постигнат пълен брой победи в "дяволската седмица".

Снимки: Imago