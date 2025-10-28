Джан Зарков пети на Европейското по вдигане на тежести за юноши

Джан Зарков се класира на пето място на европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дуръс, Албания.

В категория до 60 килограма при юношите българинът записа двубой от 244 килограма. Той направи само по един успешен опит и в двете движения, който бе на началната тежест - 105 килограма в изхвърлянето и 139 килограма в изтласкването. Зарков направи два неуспешни опита на 109 килограма в първото движение и неуспешния такива на 143 и 146 килограма във второто.

Шампион с двубой от 267 килограма (119+148) стана Бурак Айкун от Турция, следван от грузинеца Гига Одикадзе с 266 килограма (121+145) и румънеца Нарцис Паполци с 262 килограма (119+143) килограма.

На европейското първенство в Дуръс България е представена от четирима тежкоатлети - Дениз Данев до 60 килограма при мъжете до 23 години, Габриел Маринов до 65 килограма при мъжете до 23 години и Танислав Ангелов при юношите до 110 килограма.