Генчев: Тази победа е повратен момент за Локомотив

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори пред Sportal.bg след победата срещу Рилски спортист, която класира "червено-черните" за осминафиналите в турнира Sesame Купа на България.

"Не съм доволен от концентрацията, тъй като започнахме мача с гол пасив още от съблекалнята, както се казва. И то заради три наши груби грешки. Това показва, че нивото на концентрация не е било добро. Въпреки че се опитахме се в предните дни точно на това да обърнем внимание - да подходим сериозно, защото нашата цел е да продължим. След като ни поведоха, малко се посъбудихме, но е много трудно, когато веднъж си подценил мача, след това да пооправиш нещата. Допуснахме и втори гол, но хубавото е, че обърнаха мача и продължаваме напред.

Със сигурност тази победа ще изиграе в бъдеще своята роля за представянето ни. В такива мачове когато поведеш на противника и той се принуди да излезе малко по-високо, да се отвори, ще ни бъде доста по-лесно. За наше съжаление успяхме да го направим чак в края, но пък от друга страна беше решаващо. Сигурен съм, че тази победа ще е повратният момент, тъй като последните четири мача играем добре срещу силни отбои, създаваме голям брой положения за гол, точно напрежението от липса на победа беше главната причина за големия брой пропуски. Сега със сигурност, макар и за купата, това напрежение ще спадне малко, ще продължим да играем добре, да създаваме положения и да трупаме точки", каза треньорът на "железничарите".