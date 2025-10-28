Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Тази победа е повратен момент за Локомотив

Генчев: Тази победа е повратен момент за Локомотив

  • 28 окт 2025 | 16:33
  • 374
  • 0

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори пред Sportal.bg след победата срещу Рилски спортист, която класира "червено-черните" за осминафиналите в турнира Sesame Купа на България.

"Не съм доволен от концентрацията, тъй като започнахме мача с гол пасив още от съблекалнята, както се казва. И то заради три наши груби грешки. Това показва, че нивото на концентрация не е било добро. Въпреки че се опитахме се в предните дни точно на това да обърнем внимание - да подходим сериозно, защото нашата цел е да продължим. След като ни поведоха, малко се посъбудихме, но е много трудно, когато веднъж си подценил мача, след това да пооправиш нещата. Допуснахме и втори гол, но хубавото е, че обърнаха мача и продължаваме напред.

Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата
Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

Със сигурност тази победа ще изиграе в бъдеще своята роля за представянето ни. В такива мачове когато поведеш на противника и той се принуди да излезе малко по-високо, да се отвори, ще ни бъде доста по-лесно. За наше съжаление успяхме да го направим чак в края, но пък от друга страна беше решаващо. Сигурен съм, че тази победа ще е повратният момент, тъй като последните четири мача играем добре срещу силни отбои, създаваме голям брой положения за гол, точно напрежението от липса на победа беше главната причина за големия брой пропуски. Сега със сигурност, макар и за купата, това напрежение ще спадне малко, ще продължим да играем добре, да създаваме положения и да трупаме точки", каза треньорът на "железничарите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38983
  • 10
Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 522
  • 0
Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

  • 28 окт 2025 | 14:50
  • 671
  • 0
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

  • 28 окт 2025 | 14:35
  • 782
  • 0
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19365
  • 131
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 12612
  • 7
Фратрия 1:1 Арда

Фратрия 1:1 Арда

  • 28 окт 2025 | 16:23
  • 6606
  • 0
Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

Купата на България на живо: играе се на "Коритото"

  • 28 окт 2025 | 16:50
  • 38983
  • 10
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 26222
  • 15
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 19365
  • 131
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 9320
  • 8