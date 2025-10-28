Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

След успеха на дебютното си издание, Motorola и баскетболната Евролига с гордост обявяват втория сезон на „Bouncing for Good“ – обществена инициатива, разработена съвместно с програмата на Евролигата „One Team“. Целта е да се насърчат приобщаването, креативността и здравословните навици сред деца от уязвими общности в цяла Европа.

След като вдъхнови над 500 деца през първия си сезон, тази година програмата се завръща с разширен обхват, ангажирайки повече градове, клубове и местни организации. Надграждайки този успех, Евролигата, Motorola и всеки участващ клуб ще продължат да си сътрудничат с местно училище или социална организация, за да провеждат дейности, съчетаващи образование и баскетболни ценности, подпомогнати от технологиите и оборудването, предоставени чрез тази успешна инициатива.

Като част от партньорството между Motorola и Евролигата, „Bouncing for Good“ цели да създаде безопасна и приобщаваща среда, в която младите хора могат да учат, играят и общуват. Всеки проект се разработва съвместно от клубовете и техните местни партньори, за да отразява специфичните нужди на техните общности. Подобно на миналата година, той ще бъде разделен на сутрешни образователни семинари и следобедни събития за даряване на баскетболни топки.

Чрез комбинирането на спорт, иновации и изкуство, инициативата възпитава чувство за принадлежност и увереност, помагайки на участниците да изградят важни житейски умения, които се простират далеч извън баскетбола.

По време на семинарите участници на възраст от 8 до 12 години ще се включат в интерактивни сесии, водени от треньори на „One Team“. Те ще съчетаят забавлението с образованието чрез баскетболни дейности, които наблягат на ценности като уважение, постоянство и сътрудничество. С подкрепата на технологиите на Motorola, децата ще участват и в творчески предизвикателства, включително игри за памет, отборни задачи чрез QR кодове, викторини и групово упражнение за създаване на своя собствена „Перфектна топка“ – стенопис, който визуално изразява наученото и преживяното заедно.

Пътешествието ще завърши с церемония по даряване, на която всеки участник ще получи баскетболна топка и сувенири с подписи от отбора – траен спомен за техните усилия и ентусиазъм към играта.

Тези церемонии ще бъдат подкрепени за поредна година от настоящи звезди на Евролигата, което потвърждава ангажимента на играчите към инициативата. След събитието в Гърция миналата година, Хуанчо Ернангомес изрази ентусиазма си така:

„За мен е чест да бъда част от инициативата на One Team и Motorola „Bouncing for Good“ и да споделям тези специални моменти с децата. Баскетболът ми е дал толкова много и възможността да се отблагодаря – било то чрез прост жест като даряване на топка или прекарване на време с тях на игрището – означава много за мен. Наистина вярвам в силата на спорта да вдъхновява и обединява и съм благодарен, че участвам в тази значима програма.“

За да се придаде още по-голяма значимост на всяка инициатива, седмици по-късно, по време на официален мач от Евролигата, „Перфектната топка“ – истинска баскетболна топка, ръчно изрисувана от местен художник по мотиви от детския стенопис – ще бъде представена на игрището в знак на признание към участващото училище или организация.

„В Евролигата вярваме, че силата на спорта се простира далеч извън игрището. Чрез „Bouncing for Good“ и нашата програма „One Team“ сме горди да работим заедно с Motorola и нашите клубове, за да вдъхновим следващото поколение, да насърчим приобщаването и да създадем значима промяна в нашите общности“, заяви Гауейн Дейвис, главен търговски директор на Евролигата. „Бих искал също да благодаря на Motorola за тяхната продължаваща ангажираност и вяра в положителното въздействие, което баскетболът може да има.“

Даниела Иди, маркетинг директор за EMEA в Motorola, каза: „Развълнувани сме да върнем „Bouncing for Good“ за втори сезон след толкова силна и вдъхновяваща първа година. Тази програма е много повече от баскетбол – тя е за свързване, учене и даване на шанс на всяко дете да мечтае по-смело. Чрез партньорството ни с Евролигата и „One Team“ ние използваме технологиите като мост към приобщаване, креативност и образование. Достигането до още повече общности в EMEA тази година затвърждава убеждението ни, че когато технологията и целта се обединят, можем наистина да постигнем трайна промяна.“

Вторият сезон на „Bouncing for Good“ ще стартира на 3 ноември в училище „Крал Александър I“ в Белград, Сърбия, с участието на играчи от Цървена звезда Меридианбет Белград и Партизан Моцарт Бет Белград, преди да продължи в много други градове в Европа през следващите месеци.