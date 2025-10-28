Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Наставникът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов бе доволен от старанието на играчите си въпреки загубата с 0:4 от Ботев (Пловдив). Специалистът наблегна на факта, че плевенчани са млад отбор, който тепърва ще се развива.

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

“Доволен съм от старанието. Разбира се от резултата не съм, но се надявам полека-лека да се изчистват нещата. Ние сме млад отбор, искаме да ги развиваме. Те трябва да грабнат шанса си. Това е пътят за тяхното израстване. Липсват ни и основни футболисти, които са контузени. Понякога играят с голямо напрежение, защото искат да се докажат и се получават нелепи грешки. Радвам се, че показват потенциал и характер”, каза Бислимов.