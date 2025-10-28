Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

  • 28 окт 2025 | 14:52
  • 136
  • 0
Бислимов: Младите трябва да си грабнат шанса

Наставникът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов бе доволен от старанието на играчите си въпреки загубата с 0:4 от Ботев (Пловдив). Специалистът наблегна на факта, че плевенчани са млад отбор, който тепърва ще се развива.

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

“Доволен съм от старанието. Разбира се от резултата не съм, но се надявам полека-лека да се изчистват нещата. Ние сме млад отбор, искаме да ги развиваме. Те трябва да грабнат шанса си. Това е пътят за тяхното израстване. Липсват ни и основни футболисти, които са контузени. Понякога играят с голямо напрежение, защото искат да се докажат и се получават нелепи грешки. Радвам се, че показват потенциал и характер”, каза Бислимов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Ямбол върна гол на Спартак (Вн)

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Ямбол върна гол на Спартак (Вн)

  • 28 окт 2025 | 15:10
  • 27949
  • 3
Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

Иван Цветанов: Нямаше как да подценим днешния мач

  • 28 окт 2025 | 14:50
  • 164
  • 0
Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

Чиликов: Тренирахме дузпи! Локо (Пд) е един от най-силните отбори в България в момента

  • 28 окт 2025 | 14:35
  • 282
  • 0
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 13638
  • 91
11-те на Фратрия и Арда

11-те на Фратрия и Арда

  • 28 окт 2025 | 14:32
  • 366
  • 0
Две волейболни дербита и тенис на живо по sportbg.bg

Две волейболни дербита и тенис на живо по sportbg.bg

  • 28 окт 2025 | 14:25
  • 345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Ямбол върна гол на Спартак (Вн)

Купата на България на живо: Папи Галчев изравни за Локо (Сф) в полите на Рила, Добруджа продъни врата, Ямбол върна гол на Спартак (Вн)

  • 28 окт 2025 | 15:10
  • 27949
  • 3
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 18074
  • 12
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 13638
  • 91
Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

Може ли Никола Цолов да дебютира във Формула 2 още през 2025 година?

  • 28 окт 2025 | 13:48
  • 5812
  • 5
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 17017
  • 27
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 21099
  • 10