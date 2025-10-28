По колко килограма всъщност губят пилотите във Формула 1 в състезанията?

Всеизвестен факт е, че пилотите от Формула 1 губят по няколко килограма от своето телесно тегло в хода на състезанията, но до колко е истина това?

Отговорът на този въпрос дава фотографът и блогър Ким Илман, който се е допитал до техническия комисар на ФИА Джо Бауер. Именно Бауер е човекът, който записва теглото на пилотите преди старта и след финала, така че той е напълно наясно каква е разликата.

По думите на Илман, който цитира Бауер, в общи случай разликата между теглото на пилотите преди и след състезанието е само половин килограм, а не няколко килограма. В най-тежките състезания пилотите губят по килограм, килограм и половина, но не повече от това.

Тук трябва да отбележим, че тази загуба на тегло идва най-вече от загубата на течности чрез потене от страна на пилотите. Много то тях обаче консумират течности в хода на състезания, а и голяма част от тяхната пот остава по гащеризоните им, които те носят по време на претеглянето при Бауер след финала.

Снимки: Gettyimages