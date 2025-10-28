Две волейболни дербита и тенис на живо по sportbg.bg

Две волейболни дербита от 2-ия кръг на efbet Супер Волей ще бъдат излъчени на живо по sportbg.bg.

На 1 ноември от 18:20 часа Нефтохимик 2010 (Бургас) приема Славия.

В същия ден от 18:50 часа Черно море приема Берое 2016 (Стара Загора) във Варна.

sportbg.bg ще излъчи на живо и Държавното първенство по тенис на 30 и 31 октомври от 9:00 до 17:00 часа.

В събота sportbg.bg ще излъчи на живо два мача от футболната Трета лига на 1 ноември:

14.00 16.00 Балкан Ботевград - Ботев Ихтиман

14.00 16.00 Рилски спортист - ЦСКА 3