Доха ще открие сезона в Диамантената лига през 2026 г.

Сезон 2026 на Диамантената лига ще започне в Доха на 8 май и ще завърши с двудневен финал в Брюксел на 4-5 септември. Най-големите атлети в света ще се завърнат на световната сцена догодина, за да се впуснат в поредната кампания на Диамантената лига, обхващаща няколко континента.

След още една рекордна 2025 година, много от най-големите имена в спорта ще се надяват отново да влязат в историята, когато най-престижната еднодневна верига в атлетиката се завърне за своя 17-и сезон. Както и в предишни години, атлетите ще се състезават за точки в 14 турнира в опит да се класират за финала на веригата в Брюксел и да се борят за емблематичния Диамантен трофей.

Пътят към финала през 2026 г. ще започне от Азия, като Доха ще бъде домакин на откриването на сезона на 8 май, последван от два поредни турнира в Китай – в Шанхай и Сямън. Африканският етап от веригата ще се проведе в Рабат на 31 май, преди първия европейски турнир за сезона в Рим през следващата седмица.

След спирки в Стокхолм, Осло и Париж, най-големите звезди в света ще се отправят към Юджийн на западното крайбрежие на САЩ за състезание, което стана свидетел на пет световни рекорда само през последните три сезона. След това веригата се завръща в Европа за турнири в Монако и Лондон, преди надпреварата да навлезе във финалната си права през август.

Лозана, Силезия и Цюрих ще бъдат последните спирки, преди най-големите звезди в света да се съберат в Брюксел за финала на 4-5 септември. С турнири на четири различни континента, Диамантената лига е една от най-глобалните вериги в световния спорт.

През 2025 г. тя посрещна 400 000 зрители на някои от най-емблематичните арени на планетата и беше излъчена по телевизията в 170 различни държави. Веригата достигна и до онлайн аудитория от пет милиона последователи в социалните мрежи по целия свят, като регистрира над един милиард импресии и повече от 900 милиона гледания на видеоклипове във всички платформи.

През 2026 г. този глобален обхват се очаква да нарасне още повече, когато най-големите имена в спорта се завърнат в Диамантената лига. Шведската сензация в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се стреми към шеста поредна титла от веригата през 2026 г., като същевременно ще се опита да подобри последния си световен рекорд от 6.30 м.

Американската спринтьорска звезда Ноа Лайлс стана най-успешният атлет на писта в историята на Диамантената лига с шестата си титла през 2025 г. и сега има шанс да изравни или дори да надмине общия рекорд от седем Диамантени трофея.

Програма:

8 май – Доха

16 май – Шанхай

23 май – Сямън

31 май – Рабат

4 юни – Рим

7 юни – Стокхолм

10 юни – Осло

26 юни – Париж

4 юли – Юджийн

10 юли – Монако

18 юли – Лондон

21 август – Лозана

23 август – Силезия

27 август – Цюрих

4-5 септември – финал в Брюксел

Снимки: Imago