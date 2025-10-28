Ще се наредят ли звездите за Уайтман в Глазгоу 2026?

Световният сребърен медалист на 1500 метра Джейк Уайтман вярва, че "звездите се нареждат“ в точния момент, за да направи последен опит да спечели златен медал от Игрите на Британската общност за Шотландия в Глазгоу следващото лято.

31-годишният атлет, който спечели световно сребро в Токио през септември след няколко години, белязани от контузии след световния му триумф през 2022 г., е сред първите трима спортисти, обявени в отбора на Шотландия за обновеното събитие.

Уайтман и Нийл Гърли са предварително избрани за възроденото състезание на една миля на стадион "Скотстаун“, докато Меган Кийт е избрана за 10 000 метра. И тримата завършиха в топ 12 на своите дисциплини на Световното първенство в Токио.

След като си тръгна с бронз от Игрите през 2018 г. в Голд Коуст и от тези в Бирмингам през 2022 г., Уайтман е решен да "подобри“ тези медали в състезание, което най-вероятно ще бъде последното му с екипа на Шотландия.

"Определено искам да се опитам да спечеля“, заяви той пред BBC Sport Scotland. "Почти съм сигурен, че това ще бъдат последните ми Игри на Британската общност, така че ако успея да си тръгна със злато, ще бъде много хубаво, а да го направя пред родна публика ще го направи още по-приятно.“

"Това ще бъде шанс да направя нещо, което чувствам, че ми остава да постигна. Просто усещам, че моментът е подходящ не само за мен, но и за много шотландски атлети. Сякаш звездите се нареждат в правилните моменти от кариерите ни.“

Събитието в Глазгоу ще затвори цикъла на Уайтман в Игрите на Британската общност, тъй като първото му участие беше именно в този град през 2014 г.

Тогава той все още е студент, а контузия възпрепятства надеждите му да премине сериите. Този път обаче няколко негови приятели от детството са сред тези, които вероятно ще представляват най-голямата заплаха за амбициите му.

Освен Гърли, на стартовата линия на "Скотстаун“ за финала на 1 август се очаква да застане и двукратният олимпийски медалист Джош Кър, въпреки че неговата селекция ще бъде потвърдена по-късно, след като контузия го остави извън топ 10 в Токио.

"Тримата стигнахме до световния финал, Австралия винаги има добри атлети на миля, а ще има и страхотен кенийски отбор, така че това може да бъде едно от събитията на шампионата“, каза Уайтман за дисциплината, която не е провеждана от 1966 г.

"Но аз, Нийл и Джош имаме потенциала да се качим на подиума, което би било доста специално.“

"Мисля, че ще имаме домакинско предимство, защото сме се състезавали на "Скотстаун“ толкова много пъти от деца. А с подкрепата на родната публика, това ще бъде специален повод, който се надявам да ни тласне да се представим дори над очакванията си.“

А ако Уайтман завърши пръв дистанцията от 1609 метра, дали ще повтори празненствата си от Голд Коуст, когато носеше шапка "See You, Jimmy“?

"Забавно е, защото в момента точно тази снимка е на екрана на телефона ми“, каза той. "Бих го направил отново, защото пасва, когато си загърнат със знамето на Шотландия.“

"За мен това е част от възможността да отпразнувам, че съм шотландец. Преместихме се тук, когато бях на 10, и се научих да бягам тук, така че това е шанс да се гордея, че представям Шотландия и се надявам да чуя "Flower of Scotland“ няколко пъти следващото лято.“

