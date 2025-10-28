Михаил Таков и Петър Лесов дадоха добра оценка за представянето на Европейското

Популярни
  28 окт 2025 | 11:37
Треньорите на националния отбор на България по бокс за юноши Михаил Таков и Петър Лесов изразиха задоволството си от представянето на талантите на Европейското първенство за ученици в Будва.   На ринга в Черна гора родните таланти спечелиха четири медала през миналата седмица. Пресиян Генов стана континентален шампион при най-тежките (над 90 кг.), а Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг.) и Валери Тодоров (80 кг.) се окичиха с бронзови отличия.

„Като цяло съм доволен. Четири медала на фона на конкуренцията, която става все по-сериозна, не е малко като бройка. По-важното за мен, обаче, е играта и това, че тези момчета и момичета имаха възможност да усетят от първо лице какво е да участваш на международната сцена. Някои от тях за пръв път излизаха дори от България и освен умения, трябва да покажат и характер. Имам предвид – да не се уплашат, да не се притеснят. Не им беше лесно, но повечето се справиха добре и тепърва ще могат да разгърнат потенциала си. За да го направят ще са нужни още лагери, международни турнири, в които да трупат опит срещу силни съперници. Радвам се, че ни слушаха, защото с Петър Лесов имаме какво да им предадем. И ако не слушат, а просто си говорим – тогава няма смисъл. В този случай, обаче, връзката бе взаимна, което е хубаво и полезно за тях самите“, коментира представянето в Будва Таков, двукратен треньор номер 1 по бокс на България.

„Четирите медала са добър резултат, но можеше и още. Имаше 3-4 мача, в които бяхме близо до победата. В някои от случаите нямахме и късмет с жребия, но това е част от играта, така че няма поводи за оплакване. Децата са хубави, аз бях кратко време с тях, но много бързо показаха развитие. И го усетиха в хода на Европейското първенство. Сега са във възраст, в която ще имат нужда от още международни участия, за да разберат къде се намират спрямо големите школи в Европа и света. Доволен съм като цяло, беше важно за тях да участват и да усетят, че не е страшно. И когато си подготвен – няма от какво да се притесняваш“, допълни олимпийският шампион от Москва 1980 Лесов, който също е избиран за треньор номер 1 на страната.

