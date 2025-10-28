Рами Киуан: Годината беше страхотна за мен

Българският боксьор Рами Киуан е доволен от представянето си през сезон 2025, след като през септември стана вицешампион в категория до 75 килограма на Световното първенство в Ливърпул, а към това той добави и две сребърни отличия от състезания за Световната купа. Киуан не скри, че в него има и известно неудовлетворение, но и сериозна амбиция в бъдеще да спечели и златните отличия.

"Като цяло годината беше страхотна за мен. Спечелването на сребърен медал на Световното първенство по бокс в Ливърпул е най-голямото ми постижение досега. Да бъда трикратен сребърен медалист през сезон 2025 е малко неудовлетворяващо, няма да лъжа. Искам да направя тази последна стъпка и да взема златото. В категория до 75 килограма има много добри боксьори, но аз обичам конкуренцията, така че е добре за мен да имам толкова силни съперници. Нямам големи цели за останалата част от този сезон. Ще си почина малко след толкова много официални двубои и след това ще започна да се подготвям за Европейското първенство по бокс догодина", заяви той в интервю за Световната федерация по бокс (World Boxing).

Рами Киуан в момента е втори в ранглистата на World Boxing при 75-килограмовите.