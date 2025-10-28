Клуб от efbet Лига остана без треньор

Популярни
  • 28 окт 2025 | 10:45
Старши треньорът на Септември (София) Стамен Белчев е подал оставка, която е приета от ръководството на клуба. Заедно с него си тръгва и помощникът му Християн Христов. Столичният тим загуби последния си мач във Враца, след като с човек повече имаше преднина от един гол до 81-ата минута. Ботев обаче стигна до обрат и спечели с 2:1. Ръководството на Септември вече търси нов треньор, който почти сигурно ще е чужденец. 

"Изненада е за мен, не го очаквах. Стамен е много добър човек. Тепърва ще видим кой ще застане начело на отбора. Малко вероятно е да е българин вече", сподели пред "Тема Спорт" собственикът на столичани Румен Чандъров. Към момента се спряга името на бившия национал Златомир Загорчич и това на Славко Матич, който беше начело на Септември през 2022 г.

