Шампионът Оклахома продължава без грешка

Шей Гилджъс-Александър вкара 13 от всичките си 23 точки в третата четвърт на мача, в който Оклахома Сити Тъндър победи Далас със 101:94 и остава със 100-процентов актив от началото на първенството на НБА.

Тъндър имаха преднина от 22 точки в четвъртия период от мача, но домакините от Маверикс стопиха пасива си само на 1 пункт минута преди края. Това се случи в период от повече от пет минути и половина, когато Далас направи серия от 15:0 точки.

Shai Gilgeous-Alexander's patience is out of this world 👀



Just walks down D'Lo to the baseline.pic.twitter.com/ZNFRfbYbFh — Thunder Nation (@ThunderNationCP) October 28, 2025

Но Оклахома отговори с кош от поднасяне на Айзея Хартенстейн, за да увеличи преднината си на три. Тимът на Далас направи атака, за да изравни или поне да намали, но не успешно. Тогава Гилджъс-Александър застана на наказателната линия и 21 секунди преди края на мача подпечата победата.

Isaiah Hartenstein throws down the REVERSE ‼️ pic.twitter.com/PtTpIVLiSS — NBA (@NBA) October 28, 2025

Новобранецът Купър Флаг, който влезе в Лигата с огромни очаквания, вкара само един кош от девет опита и завърши мача с минималните 2 точки, за разлика от предната вечер. Тогава той наниза 22 и си постави личен рекорд при успеха над Торонто.