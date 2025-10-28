Батерсън записа 3 точки, Сенаторите надвиха Бруинс за трета поредна победа

Дрейк Батерсън и Тим Щюцле изпъкнаха с по две попадения и една асистенция, а Отава спечели убедително със 7:2 срещу гостуващия Бостън в мач от кръга в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Това е вторият пореден мач с три точки за Батърсън, който записа два гола и една асистенция и при победата със 7:1 срещу Вашингтон Кепитълс в събота.

Джейк Сандерсън даде три асистенции, а Фабиан Зетерлунд завърши с гол и асистенция при третия пореден успех на канадците, с който те събраха 11 точки и заемат третата позиция в Атлантическата дивизия след Монреал с 14 и Детройт с 12.

Лийви Мерилайнен направи 26 спасявания. Той се присъедини към отбора в миналия четвъртък след престой в Белвил от Американската хокейна лига.

Морган Гийки и Виктор Арвидсон вкараха, а Джереми Суейман направи 17 спасявания за Бруинс (4-7-0), които загубиха седем от последните си осем мача.

Бостън е на дъното в Източната конференция с 8 пункта.