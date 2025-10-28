Сидни Кробси премина границата от 1700 точки точка в НХЛ

Капитанът на Питсбърг Сидни Кробси се отличи с гол и две асистенции при победата с 6:3 над гостуващия Сейнт Луис и стана деветият играч в историята на Националната хокейна лига, който преминава границата от 1700 точки.

38-годишният Кросби вече има 1701 точки (632 гола и 1069 асистенции) в 1362 мача, като изостава само след Уейн Грецки (2857), Яромир Ягър (1921), Марк Месие (1,887), Горди Хоу (1850), Рон Франсис (1798), Марсел Дион (1771), Стийв Айзерман (1755) и друга легенда на "Пингвините" - Марио Лемьо (1723).

SIMPLY, THE BEST TO EVER DO IT!



SIDNEY. CROSBY. 🫡 pic.twitter.com/PPrChC7Hkq — SportsNet Pittsburgh (@SNPittsburgh) October 28, 2025

Брайън Ръст добави две попадения и асистенция, Евгени Малкин допринесе с гол и асистенция, а Ерик Карлсон даде три асистенции при петия успех в последните шест мача на тима, който излезе на второ място в Източната конференция с 15 точки, на точка зад лидера Ню Джърси. Вратарят Тристан Джари направи 26 спасявания.

Ник Нюгстад завърши с гол и асистенция за гостите, които допуснаха четвърто последователно поражение.