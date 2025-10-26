Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Единият клуб от Единбург тресна Митов и Абърдийн, другият се справи със Селтик и увеличи преднината си в Шотландия

Единият клуб от Единбург тресна Митов и Абърдийн, другият се справи със Селтик и увеличи преднината си в Шотландия

  • 26 окт 2025 | 18:44
  • 1787
  • 2
Единият клуб от Единбург тресна Митов и Абърдийн, другият се справи със Селтик и увеличи преднината си в Шотландия

Хибърниън продължава с отличното си представяне от началото на сезона и постигна успех с 2:1 в гостуването си на Абръдийн и Димитър Митов в мач от деветия кръг на шотландската Премиършип. Тибо Клидже (34’) бе точен през първата част, а Тоди ели Юан вкара победното попадение в 87-ата. Марко Лазетич (90+4) вкара почетния гол за домакините в добавеното време на мача. Попадение на Джош Кембъл (90+2’) бе отменено поради засада.

Съотборниците на българския национал изиграха добро първо полувреме и пропуснаха няколко шанса за попадение, а в 34-ата минута допуснаха такова от страна на Тибо Клинже. Реферът на срещата пък си навлече гнева на феновете на домакините с няколко спорни отсъждания, но положения не липсваха и пред двете врати.

След почивката двата тима продължиха да се атакуват в търсене на нови голове и предложиха добро зрелище на публиката, но истинската драма дойде в последните минути на срещата. Гостите от Хибърниън успяха да вкарат втори гол чрез резервата Тоди ели Юан в 87-ата минута и само пет минути по-късно отново бяха точни в добавеното време чрез Кембъл, но това попадение бе отменено. В самия край един от най-опасните футболисти на Абърдийн през този сезон Лазетич успя да се разпише, но време за повече нямаше. С този успех гостите от Единбург пък отново заемат третото място в класирането на местното първенство.

Водач е Хартс, който продължава отличния си сезон и по-рано днес тресна гранда Селтик с 3:1 като домакин и по този начин увеличи преднината си на върха на цели осем точки. Другият гранд Рейнджърс пък продължава пропадането си и е пети след ново поражение като гост на Килмарнък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 19106
  • 10
Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

Робъртсън: Когато си в Ливърпул, хората изискват резултати

  • 26 окт 2025 | 14:52
  • 1509
  • 3
Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

Ямал с ново видео преди Ел Класико: Страхът го оставих отдавна

  • 26 окт 2025 | 14:34
  • 2707
  • 1
Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

  • 26 окт 2025 | 14:08
  • 13692
  • 2
Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

Киву: Интер пропиля енергия в спорове с пейката на Наполи

  • 26 окт 2025 | 08:32
  • 2158
  • 0
Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

Конте за дузпите, спречкването с Лаутаро и дългата ръка на Марота

  • 26 окт 2025 | 08:16
  • 3475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 107194
  • 293
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 55827
  • 205
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 6973
  • 6
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 22205
  • 8
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 19106
  • 10
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 32694
  • 26