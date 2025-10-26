Единият клуб от Единбург тресна Митов и Абърдийн, другият се справи със Селтик и увеличи преднината си в Шотландия

Хибърниън продължава с отличното си представяне от началото на сезона и постигна успех с 2:1 в гостуването си на Абръдийн и Димитър Митов в мач от деветия кръг на шотландската Премиършип. Тибо Клидже (34’) бе точен през първата част, а Тоди ели Юан вкара победното попадение в 87-ата. Марко Лазетич (90+4) вкара почетния гол за домакините в добавеното време на мача. Попадение на Джош Кембъл (90+2’) бе отменено поради засада.

Съотборниците на българския национал изиграха добро първо полувреме и пропуснаха няколко шанса за попадение, а в 34-ата минута допуснаха такова от страна на Тибо Клинже. Реферът на срещата пък си навлече гнева на феновете на домакините с няколко спорни отсъждания, но положения не липсваха и пред двете врати.

След почивката двата тима продължиха да се атакуват в търсене на нови голове и предложиха добро зрелище на публиката, но истинската драма дойде в последните минути на срещата. Гостите от Хибърниън успяха да вкарат втори гол чрез резервата Тоди ели Юан в 87-ата минута и само пет минути по-късно отново бяха точни в добавеното време чрез Кембъл, но това попадение бе отменено. В самия край един от най-опасните футболисти на Абърдийн през този сезон Лазетич успя да се разпише, но време за повече нямаше. С този успех гостите от Единбург пък отново заемат третото място в класирането на местното първенство.

Водач е Хартс, който продължава отличния си сезон и по-рано днес тресна гранда Селтик с 3:1 като домакин и по този начин увеличи преднината си на върха на цели осем точки. Другият гранд Рейнджърс пък продължава пропадането си и е пети след ново поражение като гост на Килмарнък.

