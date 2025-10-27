Михаела Стефанова завърши шеста на сателитния турнир на шпага в Барселона

Михаела Стефанова завърши на шесто място в сателитния турнир на шпага жени в Барселона. Надпреварата носи точки за Световната купа и събра 135 състезателки от 33 държави. За България играха Михаела Стефанова, Виктория Морел, Матея Петкова и Виктория Велиславова. Стефанова завърши на шеста позиция, Велиславова е 44-а, Морел е 112-а, а Петкова е 121-а.

Михаела Стефанова излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пентатлон отстрани София Пейнадо Рамирес от Испания с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 16 Стефанова победи Евелин ван ден Берг от Нидерландия с 15:14. В двубоя за място в топ 8 българката отново демонстрира железни нерви и след отлична игра отстрани Кандела Лозано от Испания с 15:14. В срещата за място на почетната стълбичка шпажистката ни отстъпи след оспорван двубой пред Кларисмар Фариас от Венецуела с 9:10 и завърши надпреварата на 6 място.

Виктория Велиславова излезе от групите с 4 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб София надделя над Каетана Редел Адева от Испания с 15:7, а в двубоя за влизане сред най-добрите 32 отстъпи пред Карлота Корналба от Италия с 4:15 и приключи турнира на 44 място.