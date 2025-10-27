Иван Стоянов: Не искам да казвам, че ЦСКА е готов за титлата

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че не иска да казва след успеха с 5:4 над Лудогорец, че отборът му е готов за титлата.

"Радостното е, че спечелихме мача. Силен мач за нашия отбор. Поздравления за това, което направиха момчетата на терена. Готвим се за следващия мач. Не искам да избързвам и да кажа, че ЦСКА е готов за титлата. Ще играем мач за мач и каквото стане. Искахме да сме агресивни, да играем високо, и се получи до 82-ата минута. Една наша грешка съживи Лудогорец и те започнаха да играят. Не всеки може да вкара пет гола на шампиона.

Стремим се да има динамика и добър колектив, който да е конкурент на водещите отбори, но имаме още много работа.

Работим всеки ден, избистряме състава и който заслужава, той ще играе. Последните мачове правим максимум три промени и се получават нещата. Имаме добър състав, с доста дълга скамейка", каза Иван Стоянов.