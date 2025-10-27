Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов: Не искам да казвам, че ЦСКА е готов за титлата

Иван Стоянов: Не искам да казвам, че ЦСКА е готов за титлата

  • 27 окт 2025 | 19:52
  • 1037
  • 0
Иван Стоянов: Не искам да казвам, че ЦСКА е готов за титлата

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че не иска да казва след успеха с 5:4 над Лудогорец, че отборът му е готов за титлата.

"Радостното е, че спечелихме мача. Силен мач за нашия отбор. Поздравления за това, което направиха момчетата на терена. Готвим се за следващия мач. Не искам да избързвам и да кажа, че ЦСКА е готов за титлата. Ще играем мач за мач и каквото стане. Искахме да сме агресивни, да играем високо, и се получи до 82-ата минута. Една наша грешка съживи Лудогорец и те започнаха да играят. Не всеки може да вкара пет гола на шампиона.

Стремим се да има динамика и добър колектив, който да е конкурент на водещите отбори, но имаме още много работа.

Работим всеки ден, избистряме състава и който заслужава, той ще играе. Последните мачове правим максимум три промени и се получават нещата. Имаме добър състав, с доста дълга скамейка", каза Иван Стоянов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пинко: Липсват качетвени футболисти у нас

Пинко: Липсват качетвени футболисти у нас

  • 27 окт 2025 | 15:04
  • 1568
  • 1
Билети от 20 до 30 лева пуска Хебър за домакинството си срещу Левски в турнира за Купата на България

Билети от 20 до 30 лева пуска Хебър за домакинството си срещу Левски в турнира за Купата на България

  • 27 окт 2025 | 14:56
  • 1250
  • 0
Дани Младенов: В пет поредни срещи реферите ни убиват!

Дани Младенов: В пет поредни срещи реферите ни убиват!

  • 27 окт 2025 | 14:29
  • 2605
  • 4
Феновете на ЦСКА плащат по 20 лева за гостуването в Севлиево

Феновете на ЦСКА плащат по 20 лева за гостуването в Севлиево

  • 27 окт 2025 | 14:15
  • 1568
  • 0
Хърватски циркове в хотела на нашите преди решителния мач за Евро 2004

Хърватски циркове в хотела на нашите преди решителния мач за Евро 2004

  • 27 окт 2025 | 13:58
  • 9144
  • 1
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 31835
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 82247
  • 304
Григор Димитров поведе срещу Джовани Мпечи Перикар

Григор Димитров поведе срещу Джовани Мпечи Перикар

  • 27 окт 2025 | 20:05
  • 12142
  • 9
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 27343
  • 10
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 7564
  • 2
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 31835
  • 12
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 7022
  • 0