Русия изрази готовност да домакинства Евро 2032 за сметка на Италия

Русия е готова да подаде кандидатура за домакинство на Европейското първенство по футбол през 2032 г. на фона на опасения, че италианските стадиони няма да бъдат готови да приемат турнира. Това обяви Александър Дюков, президент на Руския футболен съюз (РФС).

Руските национални отбори и клубове са отстранени от участие в международни състезания от 2022 г. поради войната в Украйна. На Русия е забранено и да бъде домакин на официални турнири.

"Русия винаги е готова“, каза Дюков, когато беше попитан за готовността си да бъде домакин на Европейското първенство през 2032 г.

По-рано Италия изрази загриженост относно настоящото състояние на няколко стадиона. Италианският вестник "Il Messaggero“ съобщи, че на мястото на стадион "Сан Сиро“ в Милано ще бъде построено по-модерно и функционално съоръжение за Европейското първенство през 2032 г. През септември Общинският съвет на Милано реши да продаде стадиона на Интер и Милан. Президентът на Серия А Ецио Симонели също говори за лошото състояние на стадионите в Удине, Бергамо и Торино.

Италия и Турция са планирани да бъдат домакини на Европейското първенство през 2032 г.