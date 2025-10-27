Непобеден боксьор ще мъсти за брат си на MAX FIGHT 63

Взривоопасен сблъсък с нотки на реваншизъм ни очаква на MAX FIGHT 63 на 29 ноември в зала „Левски София“ (Garitage Park). Непобеденият Кристиян Димитров хвърли ръкавицата към Станислав Кунов в края на пролетта и бързо получи желаната битка.

Двамата боксьори ще се изправят един срещу друг в полутежка категория, а билетите за събитието вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Мачът носи специален заряд, след като Кунов нокаутира в първия рунд по-малкия брат на Димитров – Антон, по време на MAX FIGHT 61 на 31 май. След срещата 34-годишният ветеран от Сливен предизвика десет години по-младия софиянец, а отговорът не закъсня.

Кристиян Димитров е действащ шампион на България в три различни категории – до 86, 90 и 92 килограма. Представителят на АСК – Сливен е един от най-успешните боксьори в историята на републиканските първенства у нас, със своите 10 златни медала. Двукратният балкански шампион и многократен републикански първенец се определя като „уличен боксьор“, но зад гърба си има впечатляващ опит на ринга – над 220 аматьорски мача и 10 участия в най-стария международен боксов турнир в Европа – Купа „Странджа“. Бил е и спаринг партньор на братята Кубрат и Тервел Пулеви.

Предстоящата среща не е първата професионална изява за Димитров. Той има две участия на ринга на MAX FIGHT (№53 и №62), като и в двата случая си тръгва с победа. Последната му поява беше през юли в Свети Влас, където се наложи над Никола Милкович от Сърбия.

Срещу опита на Димитров този път ще застане младият талант Станислав Кунов, който направи професионалния си дебют именно срещу другия представител на фамилията – Антон. Макар да започва в бойните спортове с кикбокс и муай тай, Кунов постепенно насочва кариерата си към бокса. Той е балкански шампион по муай тай, а първите си стъпки прави под ръководството на Сергей Петров. Днес Станислав остава верен на Академия „Антон Петров“ и продължава да се състезава за клуба.

Билети за MAX FIGHT 63 могат да бъдат закупени онлайн от платформата на Eventim или от партньорските каси в страната.