  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Тихомир Батинков с професионален дебют в бокса

Тихомир Батинков с професионален дебют в бокса

  • 27 окт 2025 | 17:03
  • 93
  • 0
Тихомир Батинков с професионален дебют в бокса

Едно от най-очакваните зрелища на бойната гала MAX FIGHT 63, която ще се проведе на 29 ноември в зала „Левски София“ (Garitage Park), е боксовата среща в тежка категория между Тихомир Батинков и Ангел Русев. Двамата гиганти се подготвят за зрелищна битка.Предстоящата среща е професионален дебют за сензацията Тихомир Батинков.

Пловдивският боец стана популярен с впечатляващото си участие в „MAX Slap“ — формат, в който участниците си разменят удари с длан при различни от боксовите правила. Високият 210-сантиметров състезател на „Lauta Army“ стана първият български победител в дисциплината Power Slap, а видеото от участието му събра милиони гледания в социалните мрежи.

35-годишният Батинков тренира бокс повече от 15 години. В момента се подготвя под ръководството на Арман Хакобян, като същевременно е и треньор в същата зала. Според него едно от ключовите му оръжия на ринга е психическата устойчивост.Срещу него ще застане Ангел Русев – 190-сантиметров, 37-годишен боец с не по-малка мотивация за успех. Макар да загуби първите си две професионални срещи, Русев е решен да докаже, че мястото му е сред най-добрите. Любовта му към бокса започва още на 14 години, но младежка грешка го отвежда зад решетките и временно спира спортното му развитие. Въпреки това, дори в затвора, той продължава да тренира и печели три турнира.Русев беше заявен за участие в MAX FIGHT62 в Свети Влас, където трябваше да се изправи срещу Кирил Борисов, но контузия осуети срещата.

Сега той е напълно възстановен и готов да докаже, че не се страхува от нищо и никого.

Билети за MAX FIGHT63 може да закупите онлайн от платформата Eventim или от партньорските каси в страната.

