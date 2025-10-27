Популярни
Спартанеца се завръща за битка в нов стил

  • 27 окт 2025 | 16:51
  • 196
  • 0
Спартанеца се завръща за битка в нов стил

Бургаският боец Мирослав Милков-Спартанеца отново излиза от зоната на комфорта и приема ново бойно предизвикателство. Tой ще направи своя дебют и в К1 с ММА ръкавици.Срещу Милков излиза стар негов познайник - Веселин Пейчев. Атлетичният и опитен боец от Перник също ще направи дебют в този формат, но двубоят ще бъде и шанс за реванш.

През 2021 година двамата премериха сили в категория до 84 кг по правилата на ММА на MAX FIGHT 45 в Слънчев бряг, а накрая триумфира Спартанеца.  Предстоящата среща ще се проведе в категория до 88 кг и е част от основната карта на MAX FIGHT 63. Галата е насрочена за 29 ноември в зала „Левски София“ (Garitage Park), а билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Мирослав Милков е сред най-перспективните имена в българските бойни спортове. В последните си участия на MAX FIGHT той записа две впечатляващи победи – над Богдан Сташенко в главната битка на MAX FIGHT 61, където триумфира след три рунда и единодушно съдийско решение, и над Никола Златев с технически нокаут на MAX FIGHT 58.Спартанеца е известен със своята стабилна защита, издръжливост и агресивен, настъпателен стил. За подготовката си той се доверява на един от най-опитните и харизматични бивши бойци у нас – Деян Топалски, който е носител на шампионския пояс на MAX FIGHT CHAMPIONSHIP.

26-годишният перничанин Веселин Пейчев е бивш състезател по ръгби, медалист по джудо и самбо, а в последните години участва в граплинг състезания, аматьорски и професионални ММА турнири. В професионалната си кариера до момента има 4 победи и 2 загуби.Пейчев също е доказал, че разчита не само на добрата си физика, но и на комплексните умения, които натрупа през годините.

Професионалната бойна гала вечер MAX Fight 63 обещава зрелищна вечер с много емоции и висок клас сблъсъци.

