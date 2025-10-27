Ебеньо и Чебор триумфираха на кенийския шампионат по крос-кънтри

Времето и сезоните може да са се променили от последния шампионат на Кения по крос-кънтри през февруари, но победителят при мъжете и мястото на провеждане – Елдорет – останаха същите.

Този път, в сравнително хладно и влажно време, Даниел Ебеньо трябваше да се бори не само с елитни състезатели в бягането на 10 км за мъже, но и с умората от маратона в Чикаго, който пробяга преди по-малко от две седмици. Надпреварата послужи и като квалификация за световния шампионат по крос-кънтри в Талахасе.

Маурене Чебор, която също представя кенийската полиция, спечели не по-малко оспорваната надпревара на 10 км при жените по подобен начин, откъсвайки се от група от пет състезателки километър преди финала.

Ебеньо, световен сребърен медалист на 10 000 метра за 2023 г., финишира за 30:12 – с 36 секунди по-бързо от времето си през февруари – за да изпревари Кевин Чесергон (30:12) и Денис Кембой (30:13).

Въпреки бързото темпо, седем бегачи останаха в челната група до последната двукилометрова обиколка, когато Чесергон атакува. Ебеньо се движеше плътно зад него, докато останалите състезатели се разпръснаха в една редица.

Километър преди края Ебеньо пое водачеството и скоро натрупа комфортна преднина. Той дори си позволи лукса да погледне назад, за да се наслади на битката зад себе си, докато навлизаше във финалната права.

"Много съм развълнуван и щастлив“, заяви Ебеньо, който записа 2:07:52 на маратона в Чикаго преди 13 дни. "Не бях готов заради умората, но повикването от националната полиция "ела и спаси службата“ ме накара да преосмисля решението си. Благодаря на службата, че ме оцени, и се радвам, че спечелих титлата за тях.“

"Крос-кънтрито е в кръвта и вените ми“, добави той. "Страната ми също е на първо място и ще се радвам да я представя добре във Флорида.“

В състезанието при жените Чесор регистрира 34:17 за победата, следвана от Бренда Джепчумба (34:20) и Глориъс Джепкируй (34:27).

"Благодаря на Бог за доброто здраве“, каза Чебор. "Състезанието беше оспорвано. Благодаря на моя треньор, който видя как бягах днес, и ще работим, за да усъвършенстваме формата ми за Флорида. Миналата година се борих с контузии, но тази година се чувствам добре.“

