Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева е преминала преглед при д-р Мартин Иванов, лекар на националния отбор по спортна гимнастика, който е направил пункция на коляното й, съобщават от БФ Гимнастика.

"След манипулацията отокът е спаднал, но не достатъчно, за да й бъде направен ядрено-магнитен резонанс. Ако състоянието й позволява, Георгиева ще премине ЯМР в петък, а в събота ще бъде прегледана от д-р Иван Василев в "Спортсклиник Еуровита" в София - специалистът, който я оперира преди три години след травмата на Европейското първенство в Мюнхен", се добавя в съобщението на централата.

Националката получи контузия на коляното по време на Световното първенство в Джакарта преди около седмица.

Тя претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.