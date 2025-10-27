Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

  • 27 окт 2025 | 14:47
  • 438
  • 0
Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева е преминала преглед при д-р Мартин Иванов, лекар на националния отбор по спортна гимнастика, който е направил пункция на коляното й, съобщават от БФ Гимнастика.

"След манипулацията отокът е спаднал, но не достатъчно, за да й бъде направен ядрено-магнитен резонанс. Ако състоянието й позволява, Георгиева ще премине ЯМР в петък, а в събота ще бъде прегледана от д-р Иван Василев в "Спортсклиник Еуровита" в София - специалистът, който я оперира преди три години след травмата на Европейското първенство в Мюнхен", се добавя в съобщението на централата.

Националката получи контузия на коляното по време на Световното първенство в Джакарта преди около седмица.

Тя претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

  • 25 окт 2025 | 16:20
  • 758
  • 1
Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

  • 24 окт 2025 | 22:23
  • 1066
  • 1
Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

Ангелина Мелникова спечели още два медала на Световното в Джакарта

  • 24 окт 2025 | 16:42
  • 1044
  • 0
Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

Световната шампионка Ангелина Мелникова била на ръба да се откаже заради липсата на перспектива

  • 24 окт 2025 | 11:30
  • 1363
  • 0
Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

Валентина Георгиева след контузията: Имам вътрешна мотивация, винаги мога да се изправя на крака

  • 23 окт 2025 | 15:17
  • 982
  • 1
Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай

Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнир в Дубай

  • 23 окт 2025 | 13:30
  • 723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 14501
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 7072
  • 2
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 2680
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 4638
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 12175
  • 15
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 34671
  • 38