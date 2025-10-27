Две български момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

Ана Василева и Вяра Янева представят България на Световното първенство по приобщаващо фигурно пързаляне за 2025 година, което ше се проведе от 27 до 31 октомври в Център за ледени спортове „Лий Вали” в Лондон, Великобритания. Домакин е „Инклузив скейтинг”, а сред основните организатори е Мина Здравкова.

Вяра Янева се състезава при жените на ниво L4, а Ана Василева при жените ниво L1. Двете фигуристки са атлети със специални потребности от Кънки клуб „Елит” и благодарение на призовите си класирания в миналогодишния виртуален шампионат си осигуриха място в надпреварата този сезон. Техен треньор е Милена Димитрова.

В три последователни дни състезателите ще покажат уменията си в задължителни елемнти на пързалянето, елементи от волната програма и ще изиграят съчетанията си.