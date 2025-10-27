Популярни
»
  Sportal.bg
  2. Кюстендил
  3. Дани Младенов: В пет поредни срещи реферите ни убиват!

  • 27 окт 2025 | 14:29
  • 1425
  • 1
Пореден роден треньор не издържа и скочи на родните рефери. Това е играещият наставник на Кюстендил Даниел Младенов, който даде коментар пред Sportal.bg.

"Вече в пет поредни срещи реферите направо ни убиват! Не се търпи направо! Всичко започна още от гостуването на Балкан, където ни свири уж елитен рефер. Върхът е обаче в последните две срещи. В събота, в Панагюрище, реферът ни отмени два гола и свири дузпа за домакините за неправилно дишане!

Преди това срещу дубъла на Септември не ни дадоха 100% дузпа, спестиха и червени картони! Вече не знам, как да мотивирам момчетата. По принцип всички добре знаете, че аз и като футболист не съм коментирал съдийството, но вече не се търпи! Тази тенденция срещу нас трябва да спре" - коментира бившето крило на Левски, Пирин (Благоевград), Етър и ЦСКА 1948 пред нашата медия.

