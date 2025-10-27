Алегри: С Пиза сами си направихме нещата трудни, очаквам много от Нкунку

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното дерби с Аталанта в Серия А. “Росонерите” се издъниха срещу новака Пиза в предишния кръг и сдадоха лидерската си позиция, на която вече са Наполи и Рома.

"Знаехме, че имаме трудна програма преди и след паузата за националните отбори. Но всички мачове са трудни. Дори срещу Пиза сами си усложнихме живота. След 1:1 се справихме добре, но в последните пет минути бяхме твърде прибързани. Нека оставим този мач зад гърба си, това беше мач, който в най-лошия случай трябваше да завърши 1:1, а не 2:2.

Allegri: "Al Milan pochi cambi? Così si conoscono meglio. Mi aspetto molto da Nkunku" https://t.co/xawvRC6Nnr — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 27, 2025

Подготвяме се добре за утрешния двубой, за който ще можем да разчитаме на Лофтъс-Чийк. Преди мача с Парма би трябвало да възстановим Пулишич, докато Еступинян се очаква да се завърне за срещата с Рома. Най-важното е контузените играчи да се върнат в състава. Разполагаме с ограничен брой футболисти, но те са достатъчни, за да се справим по най-добрия начин в тези три поредни мача", започна Алегри.

Мачът утре ще е много тежък, но ще ни е необходимо постоянство и преди мача с Рома. Аталанта? Те са силен отбор, ще бъде труден мач, защото Аталанта е тим от горната част на класирането. Какво е да си треньор на Модрич? Лука е много добър в самоконтрола. Той е толкова умел в играта пред защитата, че тича ефективно и създава впечатлението, че покрива много терен. И играе прекрасен футбол, колкото повече играе, толкова по-добре е за всички.

🗣️ Allegri conference press: "Nkunku? He’s improving his fitness he came back from the national team with a problem and had to stop for a while. He has extraordinary technique, and we expect a lot from him. We’ll see if I’ll start him tomorrow." pic.twitter.com/mAVMLGtONC — Milan Posts (@MilanPosts) October 27, 2025

Алегри коментира и други теми, като например новото попълнение Кристофър Нкунку : "Очакваме много от Нкунку. Той подобрява физическата си форма, завърна се от националния отбор с проблем и трябваше да спре за известно време. Има изключителна техника и очакваме много от него. Ще видим дали ще го пусна в стартовия състав утре.

Дали ще играят същите, които играха срещу Пиза? Може би така се познават по-добре и играят по-добре. Леао? Подобрява формата си и все повече вярва в голмайсторските си качества".