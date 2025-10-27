Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: С Пиза сами си направихме нещата трудни, очаквам много от Нкунку

Алегри: С Пиза сами си направихме нещата трудни, очаквам много от Нкунку

  • 27 окт 2025 | 13:47
  • 307
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното дерби с Аталанта в Серия А. “Росонерите” се издъниха срещу новака Пиза в предишния кръг и сдадоха лидерската си позиция, на която вече са Наполи и Рома

"Знаехме, че имаме трудна програма преди и след паузата за националните отбори. Но всички мачове са трудни. Дори срещу Пиза сами си усложнихме живота. След 1:1 се справихме добре, но в последните пет минути бяхме твърде прибързани. Нека оставим този мач зад гърба си, това беше мач, който в най-лошия случай трябваше да завърши 1:1, а не 2:2.

Подготвяме се добре за утрешния двубой, за който ще можем да разчитаме на Лофтъс-Чийк. Преди мача с Парма би трябвало да възстановим Пулишич, докато Еступинян се очаква да се завърне за срещата с Рома. Най-важното е контузените играчи да се върнат в състава. Разполагаме с ограничен брой футболисти, но те са достатъчни, за да се справим по най-добрия начин в тези три поредни мача", започна Алегри.

Мачът утре ще е много тежък, но ще ни е необходимо постоянство и преди мача с Рома. Аталанта? Те са силен отбор, ще бъде труден мач, защото Аталанта е тим от горната част на класирането. Какво е да си треньор на Модрич? Лука е много добър в самоконтрола. Той е толкова умел в играта пред защитата, че тича ефективно и създава впечатлението, че покрива много терен. И играе прекрасен футбол, колкото повече играе, толкова по-добре е за всички.

Алегри коментира и други теми, като например новото попълнение Кристофър Нкунку : "Очакваме много от Нкунку. Той подобрява физическата си форма, завърна се от националния отбор с проблем и трябваше да спре за известно време. Има изключителна техника и очакваме много от него. Ще видим дали ще го пусна в стартовия състав утре.

Дали ще играят същите, които играха срещу Пиза? Може би така се познават по-добре и играят по-добре. Леао? Подобрява формата си и все повече вярва в голмайсторските си качества".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отборът на Неймар измъкна точка от шампиона, а Палмейрас не се възползва докрай от грешката на Фламенго

Отборът на Неймар измъкна точка от шампиона, а Палмейрас не се възползва докрай от грешката на Фламенго

  • 27 окт 2025 | 08:27
  • 1181
  • 1
Бащата на Ямал изригна заради обидите към сина му

Бащата на Ямал изригна заради обидите към сина му

  • 27 окт 2025 | 07:31
  • 5072
  • 6
Стоилов: През второто полувреме съперникът ни беше по-добър

Стоилов: През второто полувреме съперникът ни беше по-добър

  • 27 окт 2025 | 06:16
  • 4923
  • 0
Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

  • 27 окт 2025 | 05:21
  • 3875
  • 0
Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

  • 27 окт 2025 | 04:52
  • 8814
  • 3
Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

  • 27 окт 2025 | 04:33
  • 5407
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 3109
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 310
  • 0
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 1740
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 3796
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 9235
  • 13
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 28530
  • 28