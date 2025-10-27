Мхитарян може да е аут за месец, Тюрам се завръща по-рано от очакваното

В Интер има сериозни притеснения, че Хенрих Мхитарян може да отсъства от терените за месец или повече, след като халфът получи контузия в бедрото при загубата от Наполи с 1:3.

Арменецът беше принудително заменен в 32-ата минута, като веднага сигнализира към скамейката и напусна терена, неспособен да продължи игра.

Според „La Gazzetta dello Sport“ 35-годишният футболист ще премине медицински прегледи в понеделник, за да се установи пълният размер на увреждането на левия му флексор.

Първоначалните индикации не са обнадеждаващи, тъй като в неделя Мхитарян все още е накуцвал тежко в базата „Апиано Джентиле“. Опасенията са, че той може да бъде извън игра между четири и шест седмици в зависимост от степента на травмата.

Програмата на Интер прави момента особено деликатен. След паузата за националните отбори през ноември, отборът на Кристиан Киву се изправя срещу Милан в дербито на 23-ти ноември, а след това гостува на Атлетико Мадрид в Шампионската лига на 26-и ноември.

В най-добрия случай Мхитарян може да се завърне около този период или малко след това, но разкъсване от втора степен би отложило завръщането му чак за декември. Времето за възстановяване ще зависи не само от резултатите от прегледите, но и от реакцията на мускула към лечението и рехабилитацията.

Все пак има и по-добри новини, свързани с Маркус Тюрам. Френският нападател показва окуражаващ напредък и се очаква да увеличи натоварванията в тренировките тази седмица.

Интер ще поднови занимания в понеделник. Докато отборът се завръща в „Апиано“, за да се възстанови от мача с Наполи и да отпразнува 45-ия рожден ден на Кристиан Киву, Тюрам ще проведе първата си пълноценна тренировка на терен след контузията си.

Ако всичко върви по план, той скоро трябва да се присъедини към основната група и да бъде на разположение за следващите мачове.